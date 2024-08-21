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Bilecik'te Şerbetçiotu Hasadı Yetersiz Kaldı

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Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen endüstriyel bitki olan şerbetçiotunda bu yıl beklenen verime ulaşılamadı. Yüksek hava sıcaklığı ürün kaybına neden oldu ve çiftçiler hasadı yapamadı.

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen endüstriyel bitkide hasat zamanı

İçecek endüstrisi başta olmak üzere, ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan şerbetçiotunda bu yıl umulan verime ulaşılamadı

Yüksek hava sıcaklığı ürün kaybına sebep oldu, çiftçi beklediği hasadı yapamadı

BİLECİK - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve içecek endüstrisi başta olmak üzere, ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan endüstriyel bitki şerbetçiotunun hasadına başlanıldı.

Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 450 dekar alanda üretimi yapılan ve yaklaşık 500 çiftçinin geçim kaynağı olan şerbetçi otu Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile Bilecik'in coğrafi işaretli ürünleri arasına dahil edildi. Geçtiğimiz aylarda 2024 yılı şerbetçi otu alım fiyatları Aroma cinsi 69 TL, diğer çeşitler fiyatı ise 67 TL olarak belirlenirken ilçede kurak geçen yaz döneminde rekolte beklenenden az oldu.

"Havanın çok sıcak olmasından dolayı otlar olmadı"

İlçeye bağlı Dereköy köyünde şerbetçi otu üretimi gerçekleştiren Fahrettin Kınık, hasat sezonunun başladığını ve beklediği ürünü alamadığını geçen sezona göre mahsullerinin 10 da biri olmadığını ifade etti. Şerbetçi otu tarlalarından bu sezon 2 buçuk ton ürün bekleyen Fahrettin Kınık, "Bu tarlamızdan 2 ton veya 2,5 ton ürün bekliyorduk. Ama 100 kilo 150 kilo arasında olursa olacak olmazsa o da yok, komple zarar. Havanın çok sıcak olmasından dolayı otlar olmadı, verim bitti. Bu şekilde olmazsa çiftçiliği bırakacağız, sürüp atacağız" diye konuştu.

"Bu yıl çiftçimizin yüzü gülmedi"

Bütün çiftçilere hayırlı bir sezon dileyen Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi OT-GÜL Başkanı Zafer Kozpınar ise, "2024 yılı şerbetçiotu alım sezonumuz başlamış bulunmakta. Bu sene iklim şartlarından dolayı çiftçilerimizin yüzü gülmedi. Verim çok düşük. İnşallah bir dahaki seneler toparlar. Ancak çiftçilerinizin her geçen yıl işi zorlaşmakta. Allah hepimize yardımcı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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