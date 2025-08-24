Bilecik'te Şap Hastalığına Karşı Yeni Aşı Uygulaması Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik'te büyükbaş hayvanlarda etkili olan yeni SAT-1 serotip şap aşısını uygulamaya koydu. Hastalığın ciddi ekonomik kayıplara yol açtığına dikkat çekildi.

Bilecik'te hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı yeni serotip (SAT-1) virüse karşı geliştirilen aşı uygulanmaya başlandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen ve SAT-1 serotipine karşı etkili olan yeni şap aşısı, Bilecik'te büyükbaş hayvanlara uygulanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, haftanın her günü sahada aşı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, hastalığın hızlı bulaşan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Şap hastalığına karşı en etkili korunma yöntemi aşılamadır. Sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için büyükbaş hayvan varlığının en az %85'inin aşılanması gerekiyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
