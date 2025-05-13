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Bilecik'te Ortaokullar Arası Parkur Yarışması Heyecanı

Bilecik'te Ortaokullar Arası Parkur Yarışması Heyecanı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen 'Ortaokullar Arası Parkur Yarışması' ile öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri destekleniyor. Yarışma, eğlenceli aktivitelerle dolu, spor dolu bir yarışma ortamı sunuyor.

Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Ortaokullar Arası Parkur Yarışması'nda büyük heyecan yaşandı.

Bozüyük Kaymakamlığı himayesinde yürütülen BİL-EN Programı çerçevesinde, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla 'Ortaokullar Arası Parkur Yarışması' düzenlendi. Yarışma, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü 5'inci sınıf öğrencilerinin yarışmaları ile coşkuyla başladı. Bozüyük genelindeki tüm ortaokulların katılım sağladığı etkinliğin öğrenciler arasında hem sağlıklı rekabet ortamı oluşturmayı hem de takım ruhunu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Farklı istasyonlardan oluşan fiziksel parkurların öğrencilerin dayanıklılık, hız, denge ve koordinasyon becerilerini ölçüp eğlenceli ve sportif bir deneyim sunduğu ifade edildi.

"Öğrencilerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor"

Açılış programına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, yaptığı konuşmada, "BİL-EN programı aracılığıyla çocuklarımızın akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve fiziksel yönlerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışmalarla öğrencilerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor. Katılım sağlayan tüm okullarımıza ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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