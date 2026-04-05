Bilecik'te okçuluk antrenmanları devam ediyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde okçuluk antrenmanları, antrenör Hikmet Dumanoğlu yönetiminde genç sporcuların katılımıyla sürdürülüyor. Sporcular, temel tekniklerin yanı sıra nefes kontrolü ve odaklanma egzersizleriyle hedefe kilitlenmeleri sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Bilecik'te yürütülen okçuluk antrenmanları, antrenör Hikmet Dumanoğlu eşliğinde devam ediyor. Sporcular, antrenmanlara doğru duruş, tutuş ve nişan alma çalışmalarıyla başlıyor. Antrenman sürecinde nefes kontrolü ve odaklanma egzersizleriyle sporcuların hedefe kilitlenmeleri sağlanırken, disiplin, sabır ve isabetli atışlar ön planda tutuluyor. Okçuluk branşına ilgi duyan gençlerin katılımıyla sürdürülen çalışmaların, sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağladığı ifade edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin sporla iç içe, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okçuluk gibi geleneksel branşlarımızın yaygınlaşması bizler için büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
