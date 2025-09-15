Haberler

Bilecik'te KYK Yurdunun İnşaatı Devam Ediyor

Bilecik'te KYK Yurdunun İnşaatı Devam Ediyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yakınında inşası süren 2 bin kişilik KYK yurdunun çalışmaları hızla ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, projeyi yerinde inceledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yakınında inşası süren 2 bin kişilik Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurdu (KYK) inşaatı sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bilecik'te yapımı devam eden KYK yurdunda incelemelerde bulundu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında inşası süren 2 bin kişilik öğrenci yurdu çalışmalarını yerinde gören Şahin, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den proje hakkında bilgi aldı.

Şahin "Yurt inşaatının tamamlanmasıyla birlikte üniversite öğrencilerimizin barınma imkanlarının önemli ölçüde artacağını düşünüyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
