Bilecik'te Kuzu, Oğlak, Buzağı ve Malak Desteklemeleri İçin Başvurular Başladı
Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kuzu, oğlak, buzağı ve malak desteklemeleri kapsamında ikinci dönem başvurularının 7 Nisan ile 16 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kuzu, oğlak, buzağı ve malak desteklemeleri kapsamında ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu.
İl Müdürü Yoldaş, desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticiler için başvuru tarihleri 7 Nisan ile 16 Haziran 2025 olarak belirlendiğini söyledi. Yoldaş, "Destekleme ödemelerinden yararlanmayı düşünen vatandaşların, belirtilen zaman dilimi içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/ internet adresi üzerinden tüm bilgilere ulaşabilir" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel