Bilecik'te Kuzu, Oğlak, Buzağı ve Malak Desteklemeleri İçin Başvurular Başladı

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kuzu, oğlak, buzağı ve malak desteklemeleri kapsamında ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu.

İl Müdürü Yoldaş, desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticiler için başvuru tarihleri 7 Nisan ile 16 Haziran 2025 olarak belirlendiğini söyledi. Yoldaş, "Destekleme ödemelerinden yararlanmayı düşünen vatandaşların, belirtilen zaman dilimi içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/ internet adresi üzerinden tüm bilgilere ulaşabilir" dedi. - BİLECİK