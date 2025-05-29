Bilecik'te Kuymak Festivali Tepkileri Tırmandırdı

Bilecik'te Kuymak Festivali Tepkileri Tırmandırdı
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Bilecik'te Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Kuymak Festivali, esnafların tepkisini çekti. Açıkta satılan ürünlerin denetimsiz olduğunu öne süren esnaflar, festivalin düzenlenmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Bilecik'te Karadenizliler Derneği öncülüğünde kurulan ve açıkta bir çok yiyeceğin satıldığı festivale esnaf karşı çıkarken denetim yapılmadığını iddia etti.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan Kapalı Pazar alanına bugün başlayan ve pazar gününe kadar devam edecek olan Kuymak Festivali tepkilere neden oldu. Bilecikli esnaflar burada kendilerinde sattığı onlarca ürün olduğunu, zaten işlerinin yavaşladığı dönemde böylesi bir festivale gerek olmadığı söylediler.

Ayrıca açıkta satılan ürünleri kimler tarafından denetimlerinin gerçekleştiğini soran Bilecik esnaflar, bundan sonra festival istemediklerini söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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