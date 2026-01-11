Haberler

Bilecik'te küçük kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı

Güncelleme:
Bilecik'te düzenlenen okul spor faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen küçük kızlar voleybol müsabakaları başarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir takdim etti.

Bilecik'te okul spor faaliyetleri çerçevesinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen küçük kızlar voleybol müsabakaları sona erdi. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul spor faaliyetleriyle çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını, takım ruhunu ve fair-play anlayışını kazanmasını amaçlıyoruz. Bu müsabakalarda gösterilen mücadele bizleri son derece mutlu etti" dedi. - BİLECİK

