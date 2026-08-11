Gölpazarı'nda Üretim Gücü Göz Doldurdu: Kaymakam Titiz'den Köy Ziyareti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Küçükyenice Köyü'nde üretim gücü göz doldurdu.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte Küçükyenice Köyü'nde faaliyet gösteren tesislerde incelemelerde bulundu. Üretim alanlarını gezen Titiz, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. İstiridye mantarlarının uygun sıcaklık ve nem koşullarında, modern ve hijyenik üretim alanlarında yetiştirildiği görülürken, tavuk yumurtası üretimi yapılan tesiste de üretim kapasitesi ve çalışma düzeni değerlendirildi. Köydeki üretim tesisleri, sağladıkları istihdam ve oluşturdukları ekonomik değerle bölge halkına gelir kapısı olurken, Gölpazarı'nın tarım ve hayvancılık potansiyeline de katkı sağlıyor. Yüksek üretim kapasitesine sahip işletmeler, yerel üretimin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinde önemli rol üstleniyor.

Kaymakam Onur Titiz, "Küçükyenice Köyü'müzde tarım ve hayvancılığın yanında farklı üretim alanlarının da geliştiğini görmek bizleri memnun ediyor. Bu tesisler hem köyümüzde istihdam oluşturuyor hem de vatandaşlarımıza önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Üretimin artması, yerel ekonomimizin güçlenmesi ve kırsal kalkınmanın hızlanması için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı