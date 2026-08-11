Haberler

Gölpazarı'nda Üretim Gücü Göz Doldurdu: Kaymakam Titiz'den Köy Ziyareti

Gölpazarı'nda Üretim Gücü Göz Doldurdu: Kaymakam Titiz'den Köy Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Küçükyenice Köyü’nde üretim gücü göz doldurdu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Küçükyenice Köyü'nde üretim gücü göz doldurdu.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte Küçükyenice Köyü'nde faaliyet gösteren tesislerde incelemelerde bulundu. Üretim alanlarını gezen Titiz, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. İstiridye mantarlarının uygun sıcaklık ve nem koşullarında, modern ve hijyenik üretim alanlarında yetiştirildiği görülürken, tavuk yumurtası üretimi yapılan tesiste de üretim kapasitesi ve çalışma düzeni değerlendirildi. Köydeki üretim tesisleri, sağladıkları istihdam ve oluşturdukları ekonomik değerle bölge halkına gelir kapısı olurken, Gölpazarı'nın tarım ve hayvancılık potansiyeline de katkı sağlıyor. Yüksek üretim kapasitesine sahip işletmeler, yerel üretimin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinde önemli rol üstleniyor.

Kaymakam Onur Titiz, "Küçükyenice Köyü'müzde tarım ve hayvancılığın yanında farklı üretim alanlarının da geliştiğini görmek bizleri memnun ediyor. Bu tesisler hem köyümüzde istihdam oluşturuyor hem de vatandaşlarımıza önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Üretimin artması, yerel ekonomimizin güçlenmesi ve kırsal kalkınmanın hızlanması için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım