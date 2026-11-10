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Bilecik'te koruma altındaki çocuklar okçuluk antrenmanlarıyla gelişimini destekliyor

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Bilecik'te koruma altındaki çocuklar okçuluk antrenmanlarıyla gelişimini destekliyor
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Bilecik'te koruma altındaki çocuklar, okçuluk antrenmanlarıyla fiziksel ve kişisel gelişimlerini destekliyor. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, antrenmanların çocuklara dikkat, sabır ve özgüven kazandırdığını belirtti.

Bilecik'te koruma altında bulunan çocuklar hedefi 12'den vuruyor.

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, okçuluk antrenmanlarıyla hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerini destekliyor. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar, okçuluk branşında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Antrenmanlarla çocukların fiziksel becerilerinin yanı sıra dikkat, sabır ve özgüven kazanmalarına da katkı sağlanıyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Okçuluk sayesinde yalnızca hedefi vurmayı değil; sabırlı olmayı, dikkatini toplamayı, özgüven kazanmayı ve kendine inanmayı da öğrenen çocuklarımızın ilgi ve istekleri doğrultusunda gelişimleri desteklenmeye devam ediyor" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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