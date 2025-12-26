Kayı OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Kayı Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti toplantısı düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kayı OSB'de yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı. Bölgenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yatırımcı talepleri ve istihdama yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, OSB'nin gelişimine katkı sağlayacak başlıklar masaya yatırıldı. Toplantıda, sanayi yatırımlarının artırılması ve bölgenin ekonomik potansiyelinin daha etkin kullanılması amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Kayı OSB'nin gelişimi için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, ilimizin sanayi altyapısını güçlendirerek üretimi ve istihdamı artırmaktır" dedi. - BİLECİK