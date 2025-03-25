Bilecik'te 'İyilik Haftası' Etkinliği Düzenlendi

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla, Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda 'İyilik Haftası' kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Yurt Müdürü Mustafa Karaca ve manevi danışmanlar Ramazan Bostancı ile Veysel Topçu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, gençler "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma", "Kırk Hadis Ezberleme" ve "Temel Dini Bilgiler" yarışmalarında bilgi ve yeteneklerini sergiledi. Yarışmalara katılan gençlere başarılarının teşvik edilmesi amacıyla para ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte birincilik ödülünü takdim eden Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, gençlerin Kur'an-ı Kerim'e, hadislere ve temel dini bilgilere olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Bu tür etkinlikler gençlerimizin manevi gelişimine katkı sağlamakta ve dini değerlerimizi daha iyi anlamalarına vesile olmaktadır. Yarışmalara katılım sağlayan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK