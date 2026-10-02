Bilecik'te Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda Neşet Ertaş türkülerle anıldı

Bilecik'te Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda Neşet Ertaş türkülerle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlediği Neşet Ertaş Anma Programı'nda Halk Şairi Neşet İçöz, Ertaş'ın eserlerini seslendirdi. Öğrenciler türküler eşliğinde duygu dolu ve keyifli bir akşam yaşadı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda ' Neşet Ertaş Anma Programı' düzenlendi.
Programda Halk Şairi Neşet İçöz tarafından Neşet Ertaş'ın eserleri seslendirilirken, öğrenciler duygu dolu ve keyifli bir akşam yaşadı. Neşet Ertaş'ın gönüllerde iz bırakan türküleri eşliğinde Türk kültürünün önemli değerlerinden biri bir kez daha yad edildi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, programla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Neşet Ertaş, eserleri ve gönüllere dokunan türküleriyle kültürümüzde çok özel bir yere sahip. Öğrencilerimizin böylesine kıymetli bir kültür mirasını türküler eşliğinde tanımasına ve yaşatmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkülerin diliyle Neşet Ertaş'ı andık" dedi.