Bilecik'te Güreş ve Wushu Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor okulları bünyesinde güreş ve wushu antrenmanları sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlik ve Spor okulları bünyesinde sporcular, güreş ve wushu antrenmanlarında güç, dayanıklılık, çeviklik ve teknik becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı eğitimler alıyor. Antrenmanlar, sporcuların aynı zamanda disiplin, özgüven ve sportmenlik kazanımlarını pekiştirmesine de katkı sağlıyor. Sporcularımız; güç, dayanıklılık, çeviklik, odaklanma ve teknik becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı eğitimler alırken aynı zamanda disiplin, özgüven ve sportmenlik kazanımlarını da pekiştiriyor" dedi. - BİLECİK