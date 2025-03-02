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Bilecik'te Gençlik Merkezi Toplantısı ve İncelemeleri

Bilecik'te Gençlik Merkezi Toplantısı ve İncelemeleri
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, gençlik çalışanları ve gönüllülerle bir araya geldi. Gençlerin gelişimine katkı sağlayan projeler ve etkinlikler hakkında bilgi aldı, atölye çalışmalarının önemini vurguladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Gençlik Merkezinde Gençlik Merkezi Müdürleri, gençlik çalışanları ve genç gönüllülerle bir araya geldi.

Toplantının ardından İl Müdürü Demir, Gençlik Merkezinin atölye ve sosyal alanlarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında, İl Müdürü Demir, gençlerin gelişimine katkı sağlayan projeler ve etkinlikler hakkında bilgi aldı. Atölye çalışmalarının gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıdığını belirten Demir, gençlerin bu tür faaliyetlere katılımının artırılması gerektiğini vurguladı.

Demir, gençlerin üretken ve aktif bireyler olarak topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, Gençlik Merkezinin bu yöndeki çalışmalarını desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, gençlerin sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmesi ve birbirleriyle etkileşimde bulunmalarının da önemli olduğunu belirtti.

Toplantı ve incelemeler, gençlerin motivasyonunu artırmak ve daha etkili projeler geliştirmek amacıyla düzenlendi. İl Müdürü Ramazan Demir, gençlerin geleceğe umutla bakabilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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