Haberler

Bilecik'te genç erkekler futsal müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor

Bilecik'te genç erkekler futsal müsabakaları büyük heyecana sahne oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Genç Erkekler Futsal Müsabakaları, öğrencilerin gösterdiği mücadele ve fair-play ruhuyla büyük ilgi görüyor. Gençler için önemli bir etkinlik olan organizasyon, okul sporlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Futsal Müsabakaları, büyük heyecana sahne oluyor.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Ertuğrulgazi Lisesi ile Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi, Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Öğrencilerin sahada sergilediği mücadele ve fair-play ruhu, tribünlerdeki izleyicilerden de alkış aldı. Genç sporcuların hem fiziksel gelişimlerine hem de takım ruhu kazanmalarına katkı sağlayan organizasyonun, okul sporlarının yaygınlaştırılması açısından önemli olduğu belirtildi. Müsabakaların, belirlenen fikstür doğrultusunda farklı okulların katılımıyla devam edeceği ifade edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen bu müsabakalar, gençlerimizin sporla iç içe büyümesine önemli katkı sağlıyor. Centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyor, sporun birleştirici gücünü Bilecik'te daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
title