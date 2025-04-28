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Bilecik'te Don Olayı Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Bilecik'te Don Olayı Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
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Bilecik'te yaşanan don olayı sonrası tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Üreticilerin TARSİM sigortası yaptırmaları gerektiği vurgulanıyor.

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan don olayının ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Türkiye genelinde yaşanan don afeti, meyve bahçeleri ve tarım arazilerinde ciddi zararlara yol açtı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Bilecik'te zarar gören alanlarda incelemeler hız kesmeden sürüyor. Gölpazarı İlçe Müdürü Nurettin Kartal'ın da katılımıyla yapılan incelemelerde, don olayının etkileri detaylı bir şekilde raporlanıyor.

İlçe Müdürü Kartal, "Hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Üreticilerimizin mağduriyetini en aza indirmek adına TARSİM sigortası büyük önem taşımaktadır. Sigortalı üreticilerimizin vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları, destek sürecinin hızlanması açısından kritik öneme sahiptir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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