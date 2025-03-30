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Bilecik'te Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

Bilecik'te Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 79 çiftçiye toplamda 1,920 kilo yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Dağıtım, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği 'Nohut ve Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma' projesi kapsamında yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki 79 çiftçiye bin 920 kilo yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) projesi kapsamında desteklenen "Nohut ve Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma" projesi kapsamında Pazaryeri'ndeki 79 çiftçiye 128 torba, bin 920 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın katılımıyla gerçekleyen tohum dağıtım töreninde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Osman Yavuz dağıtımı gerçekleşen ayçiçeği tohumlarının proje kapsamında yüzde 50 hibe destekli olduğunu belirtirken dağıtılan tohumların 2 bin 600 dekar alana ekileceğini söyledi.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ilçede geçen yıllara göre devlet desteği ile birlikte ayçiçeği yetiştiriciliğinin arttığını ifade ederken, 2025 yılında çiftçilere bereketli hasat dönemi diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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