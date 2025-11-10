Bilecik'te Çiftçilere 29 Bin Kilogram Buğday Tohumu Dağıtıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çiftçilere destek amacıyla buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla yürütülen "Buğday Tohumluk" projesi kapsamında, Osmaneli ilçesinde toplam 80 çiftçiye 29 bin 150 kilogram buğday tohumu dağıtıldı. Proje, Bilecik Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, yüzde 25 hibe desteğiyle hayata geçirildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yaptığı açıklamada, projenin amacının üreticilerin verimliliğini artırmak ve tarımsal üretimi desteklemek olduğunu belirtti. Kılıç, "Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize bereketli, bol ürünlü bir üretim sezonu diliyoruz" dedi. - BİLECİK