Bilecik'te B-REÇETE dönemi için toplantı

Bilecik'te 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacak B-REÇETE (Bitkisel Reçete) Sistemi için kritik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan ile Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak katıldı. Toplantıda bitki koruma ürünü satış bayileri, reçete yazma yetkisine sahip teknik personeller ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü teknik personelleri bir araya geldi. Yeni sistemin uygulama süreci, işleyişi ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde ele alındı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, B-REÇETE sisteminin sahada önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirterek, "B-REÇETE ile bitkisel üretimde kayıtlı, kontrollü ve denetlenebilir yeni bir döneme giriyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı