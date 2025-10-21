Haberler

Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kapsamında Satranç Turnuvası Düzenlendi

Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kapsamında Satranç Turnuvası Düzenlendi
Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen satranç turnuvasında sporcular, zeka ve strateji mücadelesi verdiler. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, etkinliğin gençler için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, farklı yaş gruplarından sporcular hamlelerini büyük bir dikkat ve heyecanla yaptı. Zeka, strateji ve sabrın ön planda olduğu karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler yaşanırken, salonda renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Etkinliğe ilişkin paylaşımda bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor sadece fiziksel değil zihinsel gelişime de katkı sağlıyor. Amatör Spor Haftası boyunca düzenlenen etkinlikler gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

