Bilecik'te Amatör Spor Haftası Coşkusu

Bilecik'te Amatör Spor Haftası Coşkusu
Pazaryeri ilçesinde Kınık İlkokulu'nda düzenlenen spor festivali, öğrencilerin taekwondo gösterileri, halat çekme ve diğer aktivitelerle dolu renkli anlar yaşamasına sahne oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında Kınık İlkokulu'nda renkli bir spor festivali gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler sporun coşkusunu doyasıya yaşadı. Kınık İlkokulu bahçesinde düzenlenen festivalde taekwondo gösterileri, halat çekme, ip atlama, parkur, çuval yarışı, bilek güreşi ve daha birçok eğlenceli aktivite yer aldı. Etkinlik boyunca minik sporcular hem spor yapmanın keyfini yaşadı hem de arkadaşlarıyla unutulmaz anlar paylaştı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor çocukların fiziksel gelişimi ve sosyal becerileri için büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlar artarak devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
