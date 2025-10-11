Bilecik'te Amatör Spor Haftası Coşkusu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında Kınık İlkokulu'nda renkli bir spor festivali gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler sporun coşkusunu doyasıya yaşadı. Kınık İlkokulu bahçesinde düzenlenen festivalde taekwondo gösterileri, halat çekme, ip atlama, parkur, çuval yarışı, bilek güreşi ve daha birçok eğlenceli aktivite yer aldı. Etkinlik boyunca minik sporcular hem spor yapmanın keyfini yaşadı hem de arkadaşlarıyla unutulmaz anlar paylaştı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor çocukların fiziksel gelişimi ve sosyal becerileri için büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlar artarak devam edecek" dedi. - BİLECİK