Bilecik'te Amatör Spor Haftası Coşkusu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen kurumlar arası voleybol müsabakası, renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pazaryeri Spor Salonu'nda kurumlar arası voleybol maçı düzenlendi. 'Spor; dostluk, ekip ruhu ve paylaşmaktır' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı kurumlardan katılan takımlar centilmence mücadele etti. Müsabakaya sporseverlerin ilgisi yoğun olurken, karşılaşmalar dostluk havasında geçti. Skordan çok birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı organizasyonda kazanan, spor sevgisi oldu.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Amacımız sporu toplumun her kesimine yaymak, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek. Amatör Spor Haftası da bu anlamda farkındalık oluşturan önemli bir etkinlik" dedi. - BİLECİK