Haberler

Bilecik'te Alabalık Yetiştiriciliği ve İşleme Tesisleri İncelendi

Bilecik'te Alabalık Yetiştiriciliği ve İşleme Tesisleri İncelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Müdür Yardımcısı Recep Bulut, Bozüyük'teki alabalık yetiştiricilik ve işleme tesislerini ziyaret ederek üretim ve işleme faaliyetlerini inceledi. Tesiste işletme kapasitesi, üretim süreci ve sektörün gelişimi hakkında görüşmeler yapıldı. Üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bilecik'te faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik ve işleme tesisleri incelendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Müdür Yardımcısı Recep Bulut, Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik ve işleme tesislerini ziyaret etti. Ziyarette, tesislerde yürütülen üretim ve işleme faaliyetleri yerinde incelendi. İşletmenin kapasitesi, üretim süreci ve sektöre katkıları hakkında bilgi alınırken, işletme yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde üretimde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün gelişimine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı

Görüntü korkunç! Bir ilimiz geceyi uyumadan geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.