Bilecik'te Alabalık Yetiştiriciliği ve İşleme Tesisleri İncelendi

Bilecik'te faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik ve işleme tesisleri incelendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Müdür Yardımcısı Recep Bulut, Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik ve işleme tesislerini ziyaret etti. Ziyarette, tesislerde yürütülen üretim ve işleme faaliyetleri yerinde incelendi. İşletmenin kapasitesi, üretim süreci ve sektöre katkıları hakkında bilgi alınırken, işletme yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde üretimde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün gelişimine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. - BİLECİK