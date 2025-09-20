Bilecik'te Alabalık Yetiştiriciliği ve İşleme Tesisleri İncelendi
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Müdür Yardımcısı Recep Bulut, Bozüyük'teki alabalık yetiştiricilik ve işleme tesislerini ziyaret ederek üretim ve işleme faaliyetlerini inceledi. Tesiste işletme kapasitesi, üretim süreci ve sektörün gelişimi hakkında görüşmeler yapıldı. Üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Müdür Yardımcısı Recep Bulut, Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik ve işleme tesislerini ziyaret etti. Ziyarette, tesislerde yürütülen üretim ve işleme faaliyetleri yerinde incelendi. İşletmenin kapasitesi, üretim süreci ve sektöre katkıları hakkında bilgi alınırken, işletme yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde üretimde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün gelişimine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel