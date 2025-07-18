Bilecik'te Aile Sosyal Destek Programı Kapsamında Hane Ziyaretleri

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı ( Asdep ) çalışmaları kapsamında, Söğüt ilçesine bağlı Savcıbey Köyü'nde hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Müdürlük personeli tarafından yapılan ziyaretlerde, köy halkının sosyal ve ekonomik durumları yerinde gözlemlendi, vatandaşların talepleri dinlendi ve ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuldu. ASDEP çalışmaları sayesinde, devletin sosyal hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve dezavantajlı bireylerin desteklenmesi hedefleniyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerle toplumla birebir temas kurmanın önemine vurgu yaparak, benzer çalışmaların il genelinde sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK