Bilecik'te 4-6 yaş arası minikler için Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi düzenlendi.

Bilecik Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Kur'an-ı Kerim'e geçmenin sevincini yaşadı. Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen merasime, İl Müftüsü Ali Erhun, müftü yardımcısı Hatice Geçgelen, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda miniklerin okuduğu Kur'an-ı Kerimi dinleyerek sevinçlerine ortak olan İl Müftüsü Ali Erhun, emeği geçen hocaları ve velilerini tebrik etti.

Müftü Ali Erhun, "Allaha hamt ediyoruz ki çocuklarımız kursumuzda abdest almayı, namaz kılmayı, Kur'an-ı Kerim okumayı, ahlakı ve edebi öğreniyorlar. Hiçbir zaman pişman olmayacaksınız yavrularınızı bu kurslara gönderdiğiniz için. Her zaman hamt ve şükür edeceksiniz. Çünkü yavrularımızın burada öğrendiği her bir kelime, ezberlediği her bir ayet ömür boyu akıllarından hiç çıkmayacak. Ömür boyu hayatlarını şekillendirecek. Peygamber Efendimiz, 'Çocuğunuz dört yaş, dört ay ve dört gün olduğunda ona Kur'an'ı öğretin' buyuruyor. Anne babalar olarak bizlerin de çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük hizmet budur. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum kurslarımıza yavrularınızı gönderdiğiniz için. Bir de eğitimin kahramanı hoca hanımlarımız var. Çok büyük özveriyle ve gayretle sizin emanet ettiğiniz yavrularınızı en güzel şekilde yetiştirmek için canla başla uğraşıyorlar. Allah kendilerine nice hayırlı işler yapacakları uzun ömürler versin" dedi.

Program akabinde minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumaya geçmeleri anısına pasta kesildi.

Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdiği program, öğrencilere belge ve çeşitli hediyelerin edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK