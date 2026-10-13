Bilecik'te 2026 zeytin rekoltesi için Rekolte Tespit Komisyonu saha incelemesi yaptı

Bilecik'te 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Rekolte Tespit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik Merkez ilçeye bağlı Bayırköy Beldesi ve Sarmaşık Mahallesi ile Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe ve Camikebir mahallelerindeki zeytinlik alanlarda detaylı incelemelerde bulunuldu. Saha çalışmalarıyla bölgedeki zeytin üretiminin değerlendirilmesi ve 2026 yılı zeytin ile zeytinyağı rekoltesine ilişkin tahminlerin belirlenmesi amaçlandı.

"Üretim potansiyelinin ortaya konulmasını hedefliyoruz"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yürütülen çalışmaların önemine değinerek, "İlimizde tarımsal üretimin mevcut durumunu belirlemek ve üretim planlamasına katkı sağlamak amacıyla saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zeytin ve zeytinyağı rekoltesine yönelik yapılan bu incelemelerle üretim potansiyelinin ortaya konulmasını hedefliyoruz. Üreticilerimizin emeğini ve ilimizin tarımsal değerlerini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı