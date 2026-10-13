Haberler

Bilecik'te 2026 zeytin rekoltesi için Rekolte Tespit Komisyonu saha incelemesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te 2026 zeytin rekoltesi için Rekolte Tespit Komisyonu saha incelemesi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 2026 zeytin ve zeytinyağı rekoltesini belirlemek için Rekolte Tespit Komisyonu saha çalışması yaptı. İl Müdürü Çetin Ayvalık, incelemelerle üretim potansiyelinin ortaya konmasının ve üreticilerin emeğinin korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Bilecik'te 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Rekolte Tespit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik Merkez ilçeye bağlı Bayırköy Beldesi ve Sarmaşık Mahallesi ile Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe ve Camikebir mahallelerindeki zeytinlik alanlarda detaylı incelemelerde bulunuldu. Saha çalışmalarıyla bölgedeki zeytin üretiminin değerlendirilmesi ve 2026 yılı zeytin ile zeytinyağı rekoltesine ilişkin tahminlerin belirlenmesi amaçlandı.

"Üretim potansiyelinin ortaya konulmasını hedefliyoruz"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yürütülen çalışmaların önemine değinerek, "İlimizde tarımsal üretimin mevcut durumunu belirlemek ve üretim planlamasına katkı sağlamak amacıyla saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zeytin ve zeytinyağı rekoltesine yönelik yapılan bu incelemelerle üretim potansiyelinin ortaya konulmasını hedefliyoruz. Üreticilerimizin emeğini ve ilimizin tarımsal değerlerini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar

Kavga ettikleri yer inanılmaz! Canlarını böyle hiçe saydılar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Her ay paranız gidiyor olabilir

Cüzdanınızdaki kartı hemen kontrol edin! Bu kesinti can sıkabilir
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı

Ünlü komedyen uyardı: Güvenlik birimlerine bildirin
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Trump'ın en büyük bağışçısı bir kez daha Elon Musk oldu: Para musluklarını açtı

Elon Musk para musluklarını açtı: Trump'a dev bağış

Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad’in yıldızı ölümünden 5 gün önce paylaşmıştı: Hikâye bitmedi
Ünlü oyuncu uçakta dehşet saçtı! İki kabin görevlisini yaraladığı iddia edildi

Ünlü oyuncu uçakta dehşet saçtı! Kabin görevlilerine uçağı dar etti