Haberler

Bilecik'te bir yılda 4 milyona yakın insan muayene oldu

Bilecik'te bir yılda 4 milyona yakın insan muayene oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 2025 yılında sağlık kuruluşlarında toplam 3 milyon 959 bin 812 muayene gerçekleştirildi. Sağlık hizmetleri kapsamında birçok yenilik ve yatırımlar yapılırken, acil müdahale ekipleri 23 bin 352 vakaya müdahale etti.

Bilecik'te 2025 yılında 4 milyona yakın kişinin sağlık kuruluşlarında muayene olduğu açıklandı.

Bilecik'te 2025 yılı sağlık hizmetleri verileri açıklandı. Verilere göre, kent genelinde bir yıl içinde 3 milyon 959 bin 812 muayene yapılarak yaklaşık 4 milyon kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık hizmetlerinin sadece hastanelerle sınırlı kalmadığı Bilecik'te, 17 bin 519 hasta sağlık ekiplerince taşınırken, 54 bin 50 ameliyat gerçekleştirildi. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 802 hasta düzenli olarak takip edilirken, bu hastalara yönelik 2 bin 396 ev ziyareti yapıldı. Acil sağlık hizmetlerinde ise 112 ekipleri 23 bin 352 vakaya müdahale etti. Aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısı da 1 milyon 900 bin 68 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı yapılırken, 608 milyon 573 bin TL tutarında sağlık tesisi yatırımı planlandı. Bu kapsamda 6 sağlık tesisi yatırım programına alındı, ayrıca yıl içinde 1 yeni sağlık tesisi hizmete açıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

Yine o ülke devrede! Komşuyu kaosa sürüklemek için düğmeye bastılar
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi