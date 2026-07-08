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Bilecik'te bu yıl 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday üretimi bekleniyor

Bilecik'te bu yıl 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday üretimi bekleniyor
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bu yıl 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday hasadı beklendiğini açıkladı. Hasat sezonu denetimleri 8 ekip ve 25 teknik personelle sürüyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il genelinde bu yıl 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday hasadı beklendiğini söyledi.

Vali Sözer, Bilecik merkez ilçeye bağlı Necmiye Köyü'nde düzenlenen buğday hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Sözer, bir süre biçerdöver kullanarak hasat yaptı. Hasat sezonunun Bilecik' ve Türkiye için hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Vali Sözer,, Bilecik'te 2026 yılı hasat sezonunda yaklaşık 430 bin dekar hububat alanında biçerdöver kontrollerinin yürütüldü. Bu çalışmaların 8 ekip ve 25 teknik personel tarafından sürdürüldü. Sertifikalı tohum destekleri ve yeterli yağışın etkisiyle bu yıl yaklaşık 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton buğday üretimi bekleniyor. Gasat sürecinde ürün kayıplarının en aza indirilmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam ediyor" dedi.

Vali Sözer, hasat döneminde anız yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin eksiksiz alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin ve biçerdöver operatörlerinin yangın söndürme ekipmanlarını hazır bulundurmaları, biçerdöver bakımlarını zamanında yaptırmaları ve en küçük ihmale dahi fırsat vermemeleri gerektiğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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