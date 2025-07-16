Bilecik'te 15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında Güreş Müsabakaları Düzenlendi

Bilecik'te 15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında Güreş Müsabakaları Düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Bilecik'te gerçekleştirilen güreş müsabakaları büyük bir coşku ile yapıldı. İl Müdürü Ramazan Demir, etkinlikte gençlerin spora olan ilgisinin önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik'te düzenlenen güreş müsabakaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği müsabakalarda farklı yaş gruplarından birçok sporcu kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar, hem sporcular hem de izleyiciler açısından heyecan dolu anlara sahne oldu. Etkinliğin ardından konuşan İl Müdürü Ramazan Demir, "Bu anlamlı günde gençlerimizin sporla buluşmasını çok kıymetli buluyoruz. 15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıktığı bir dönüm noktasıdır. Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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