Bilecik'te 100 Kişiye İş Fırsatı Sunulacak

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program kapsamında 179 gün süreyle toplam 100 personel istihdam edecek. Başvurular 5-9 Eylül tarihleri arasında İŞKUR e-Şube, e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden yapılabilecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde toplam 100 kişiye iş fırsatı sunulacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 179 gün süreyle toplam 100 personel istihdam edilecek. Başvurular, 5- 9 Eylül tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) e-Şube, e-Devlet ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimize ve iş arayan vatandaşlarımıza istihdam imkanı sunmak bizim için büyük önem taşıyor. Başvuruların online kanallar üzerinden yapılmasıyla süreç daha hızlı ve kolay ilerleyecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
