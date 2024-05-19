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Bilecik Tarımsal Üretimin Planlanması Teknik Komite Toplantısı Düzenlendi

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Bilecik'te Tarımsal Üretimin Planlanması Teknik Komite Toplantısı, Vali Yardımcısı Şahin Arsal'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2025-2027 yılları için hazırlanan Bitkisel Üretim Planı hakkında istişarelerde bulunuldu ve tarımsal üretimin planlanmasında üreticilere kolaylık sağlanması için görüşmeler yapıldı.

Bilecik Tarımsal Üretimin Planlanması Teknik Komite Toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Şahin Arsal'ın başkanlığında düzenlenen toplantı, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve komite üyelerinin katılımı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda 2025-2027 yılları için hazırlanan Bitkisel Üretim Planı hakkında istişarelerde bulunuldu.

Tarımsal üretimin planlanmasında üreticilere ve çiftçilere kolaylık sağlanması için geniş çaplı görüşmeler gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şahin Arsal Bilecik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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