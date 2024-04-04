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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Kamu-Öğrenci Buluşma' etkinliği düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma' serileri hız kesmeden devam ediyor.

Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma' serileri kapsamında bu hafta ki konuk ise Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş oldu.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkinliğe Üniversite Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal ve akademisyenler katıldı.

Üniversite eğitim döneminden günümüze kadar uzanan süreçte teknisyen, ilçe müdürlüğü ve il müdürlüğü gibi çeşitli kariyer basamaklarında görev yapan Necmettin Yoldaş, Bilecik ili özelinde ve bakanlık genelinde gerçekleştirilen faaliyetler ile projeleri aktararak öğrencilere istihdam ve kariyer olanaklarına ilişkin paylaşımlar yaptı.

Etkinlik, öğrencilerin Yoldaş'a sorularının ardından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç'in plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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