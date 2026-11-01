Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, Vezirhan'da çiftçilerle buluştu

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Bilecik'in Vezirhan beldesinde tarımın sorunları masaya yatırıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Vezirhan beldesi Mahan Mahallesi'nde çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Mahan Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, üreticilerin tarımsal üretime ilişkin görüşleri ele alındı. Çiftçilerin talep ve önerilerini dinleyen İl Müdürü Çetin Ayvalık, bölgedeki tarımsal faaliyetlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Üreticilerle bir araya gelmenin önemine değinen Ayvalık, "Üreticilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmaya ve üretimin güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı