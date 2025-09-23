Bilecik İl Özel İdaresi Yeni Araç Filosu ile Hizmet Kapasitesini Artırdı

Bilecik İl Özel İdaresi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç ve iş makinesi filosunu yeni yatırımlarla genişletti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve il genel meclis üyelerinin katılımıyla bir program düzenlendi. Programda 2 adet kırkayak kamyon, 3 adet tır, 1 adet yol çizgi aracı, 1 adet amfibik araç, 1 adet ekskavatör, 1 adet dik milli kırıcı, 1 adet kanal kazıcı, 1 adet forklift ile birlikte araç arıza tespit cihazı, lastik tamir sistemleri ve mobil lastik tamir/yağlama aracı hizmete alındı. Burada bir açıklama yapan Vali Sözer, "İl Özel İdaresi tarafından satın alınan araç ve makineler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle kazandırılan ekipmanlar, ilimizin farklı noktalarında kullanılmak üzere görev yerlerine uğurlandı. Böylece hem yol ve altyapı çalışmalarında hem de yatırım faaliyetlerinde daha hızlı, güvenli ve verimli hizmet sunulması hedefleniyor" dedi.

Öte yandan Vali Sözer, yeni araç ve ekipmanların Bilecik'e hayırlı olmasını dileyerek; hizmetlerin daha etkin yürütülmesi adına yapılan bu önemli katkılardan ötürü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. - BİLECİK