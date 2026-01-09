İl Müdürü Demir antrenmanları yerinde takip etti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt Spor Salonu'nda devam eden antrenmanları yerinde takip etti.

Söğüt ilçesinde bulunan Söğüt Spor Salonu'nda, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, güreş, masa tenisi ve voleybol branşlarında devam eden antrenmanları yerinde takip ederek sporcularla bir araya geldi. Sporcularla yakından ilgilenen İl Müdürü Demir, antrenman süreçlerine ilişkin antrenörlerden bilgi aldı. Demir, sporun ve disiplinli çalışmanın önemine dikkat çekti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızın azimle çalıştığını görmek bizleri memnun ediyor. Antrenörlerimizin özverili çalışmalarıyla gençlerimizin önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK