Bilecik İl Emniyet Müdürü, Başarılı Taekwondo Sporcularını Kabul Etti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, antrenörü Fırat Bedir ve ulusal çapta önemli başarılara imza atan taekwondo sporcusu Ebrar Çakır'ı makamında kabul etti.

Gerçekleşen görüşmede, sporun ve gençlerin gelişimine verilen önemin altı çizilirken, özellikle taekwondo branşında elde edilen ulusal başarılar gururla paylaşıldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz, başarılı sporcuların desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, spor kulübü ile iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Başarılı taekwondo sporcusu Ebrar Çakır ise, elde ettiği derecelerle adından söz ettirirken, ilde ve ulusal arenada spora verilen desteğin artarak sürmesini temenni etti. - BİLECİK