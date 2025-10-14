Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonu Mikail Zaloğlu

Bilecik Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mikail Zaloğlu, Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşi Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyet programında yer alan Kuşak Güreşi Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Yozgat'ta gerçekleştirildi. 36 ilden 72 kulübün katılım sağladığı müsabakalarda toplam 410 sporcu ter döktü. Bilecik Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mikail Zaloğlu, 120 kilogram kategorisinde rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun başarısıyla Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildiğini belirterek, "Sporcumuz Mikail Zaloğlu'nu ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK