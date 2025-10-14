Haberler

Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonu Mikail Zaloğlu

Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonu Mikail Zaloğlu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mikail Zaloğlu, Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşi Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 120 kilogram kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Zaloğlu, bu başarısıyla Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi.

Bilecik Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mikail Zaloğlu, Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşi Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyet programında yer alan Kuşak Güreşi Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Yozgat'ta gerçekleştirildi. 36 ilden 72 kulübün katılım sağladığı müsabakalarda toplam 410 sporcu ter döktü. Bilecik Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mikail Zaloğlu, 120 kilogram kategorisinde rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun başarısıyla Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildiğini belirterek, "Sporcumuz Mikail Zaloğlu'nu ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Ülkeyi sarsan facia! Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi: 14 ölü

Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.