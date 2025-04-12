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Bilecik, Ekstrem Sporlarla Dolu Bir Hafta Sonuna Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik, Ekstrem Sporlarla Dolu Bir Hafta Sonuna Ev Sahipliği Yapacak
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Bilecik, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Türkiye'nin en büyük ekstrem spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası, Endurobil 365 Ekstrem Park'ta gerçekleşecek ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayarak ekonomik canlanma yaratması bekleniyor.

Bilecik, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Türkiye'nin en büyük ekstrem spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası, bu yıl Endurobil 365 Ekstrem Park'ta adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Vali Şefik Aygöl, dev etkinlik öncesinde parkurda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Teknik ekiplerden detaylı bilgi alan Vali Aygöl, etkinlik süresince sporcuların ve izleyicilerin güvenliği ile konforunun en üst düzeyde sağlanması gerektiğini belirtti.

Bu önemli organizasyon sadece motor sporları tutkunları için değil, aynı zamanda Bilecik şehri için de büyük bir heyecan kaynağı olacak. Şampiyona sayesinde hem bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hem de ekonomik açıdan canlanma yaşanması bekleniyor.

Organizasyon, 19 Nisan'da başlayacak açılış töreni ile resmi olarak start alacak. Şehre akın edecek sporcular ve izleyiciler, unutulmaz bir hafta sonu yaşamaya hazırlanıyor. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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