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Bilecik Bozüyük'te koç katım töreni yapıldı, 166 bin küçükbaş için dönem başladı

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Bilecik Bozüyük'te koç katım töreni yapıldı, 166 bin küçükbaş için dönem başladı
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Bilecik genelinde 4 bin 98 işletmede yetiştirilen 166 bin küçükbaş hayvan için koç katım dönemi başladı. Vali Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesindeki törende yetiştiricilerle buluştu; en iyi koç yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bilecik'te 4 bin 98 işletmede yetiştirilen 166 bin küçükbaş hayvan için koç katım dönemi başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde düzenlenen Koç Katım Töreni'nde yetiştiricilerle bir araya geldi. Bilecik genelinde 4 bin 98 işletmede 166 bin küçükbaş hayvan bulunurken, Bozüyük ilçesinde ise 375 işletmede 32 bin 500 küçükbaş hayvan yetiştiriliyor. Programda düzenlenen 'En İyi Koç Yarışmasında' dereceye giren yetiştiricilere ödülleri verildi. Yapılan duanın ardından dereceye giren koçlar sembolik olarak sürüye katıldı.

Vali Sözer, "Bilecik'te 4 bin 98 işletmemizde 166 bin küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Bu önemli üretim gücünü daha da geliştirmek için yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Koç katım döneminin tüm yetiştiricilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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