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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kapalı Pazarda Esnaf ile Buluştu

19 Aralık 2023 11:07 Güncelleme: 11:09 Abone Ol

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazarda esnaf ile bir araya gelerek dertlerini dinledi ve sohbet etti. Başkan Subaşı, meyve ve sebze fiyatlarını değerlendirdi ve halkın taleplerini dinledi.