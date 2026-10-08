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Bilecik Balı coğrafi işaret tescili aldı, kentte yılda ortalama 135 ton üretiliyor

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Bilecik Balı coğrafi işaret tescili aldı, kentte yılda ortalama 135 ton üretiliyor
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Bilecik'in doğal ve yöresel değerlerinden Bilecik Balı, coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi. Bu tescil, balın özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artırılması ve yerel üreticilerin emeğinin daha güçlü değer bulması adına önemli bir adım oldu.

Bilecik'in doğal ve yöresel değerlerinden ' Bilecik Balı', yürütülen titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi.

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte ' Bilecik Balı'nın özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artırılması, markalaşması ve yerel üreticilerin emeğinin daha güçlü şekilde değer bulması adına önemli bir adım atılmış oldu. Bilecik balı, yürütülen titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi.Bilecik'in doğal florası ve arıcılık kültürüyle özdeşleşen bal, ilin tarımsal ve gastronomik değerleri arasında önemli bir yere sahip. Kendine özgü nitelikleriyle öne çıkan Bilecik Balı, yörenin doğal zenginliğinin önemli bir yansımasını oluşturuyor.

Yılda ortalama 135 ton bal üretiliyor

Bilecik genelinde 22 bin 500 aktif kovandan yılda ortalama 135 ton bal üretiliyor. Zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleri ve geniş topoğrafyasıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan Bilecik'te 466 işletmede yaklaşık 22 bin 500 aktif kovan bulunuyor. Kent genelinde yıllık ortalama 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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