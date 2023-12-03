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Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman'a veda yemeği düzenlendi

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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman'ın Anayasa Mahkemesine atanması sebebiyle veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı katıldı. Kocaman'a yeni görevinde başarılar dilendi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman'a veda yemeği düzenlendi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman'ın Anayasa Mahkemesine atanması sebebiyle veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı katıldı. Sümeyye Kocaman'a yeni görevinde başarılar dilendi. Başkan Subaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu bir plaketi Kocaman'a hediye ederek vedalaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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