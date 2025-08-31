Biga'da Yeni Av Sezonu İçin Tören Düzenlendi

Biga'da Yeni Av Sezonu İçin Tören Düzenlendi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonunun başlangıcı için düzenlenen törenle denize açıldı. Törene Çanakkale protokolü de katıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde balıkçılar, bu gece yarısı başlayacak av dönemi için düzenlenen törenle denize açıldı.

Biga ilçesine bağlı Kemer köyü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar bu gece yarısı başlayacak av dönemi için Çanakkale protokolünün de katıldığı törenin ardından denize açıldı. Düzenlenen törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda balıkçı katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Toraman, "Balık sezonu hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. Emekleriniz zayi olmasın. Vira Bismillah, rastgele" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek, yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

