Beyşehir'de 25 işletmeye 1 milyon 367 bin liralık ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2025 yılında denetime tabi tutulan ve mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 25 işletmeye toplamda 1 milyon 367 bin liralık idari para cezası kesildiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Beyşehir'de faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla titizlikle denetleniyor. Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin saklama şartları, satış ve sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu incelenirken, risk esaslı denetimler kapsamında analiz yapılmak üzere numuneler de alınıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde toplam bin 173 gıda denetimi gerçekleştirildiği bildirildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 işletmeye idari para cezası uygulandığı belirtildi. 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan kontrollerde; son tüketim tarihi geçmiş ürün satışı, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık, hijyen kurallarına uymama ve kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterme gibi ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 367 bin TL idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Yetkililer, kurallara uygun şekilde hizmet veren üretici ve işletmelere teşekkür ederken, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunularak, karşılaşılan olumsuzlukların Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda Hattı üzerinden bildirilebileceği hatırlatıldı. - KONYA