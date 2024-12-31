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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Yoğunluğu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Yoğunluğu
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İstanbul'un en işlek caddesi Beyoğlu İstiklal Caddesi, yeni yıla girmeye sayılı saatler kala dolup taştı. Yüzlerce insanın caddede bir araya gelmesiyle adım atacak yer kalmadı. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala İstanbul'un en işlek caddesi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Polis ekiplerinin bölgedeki yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Her yıl vatandaşların gözde yılbaşı kutlama ve uğrak yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala adım atacak yer kalmadı. Yüzlerce insan caddeyi doldurdu. Adeta insan selini andıran görüntülerin olduğu noktalarda polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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