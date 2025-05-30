Beylikova'da İstanbul'un Fethi Anısına Gençlik Buluşması

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamındaki Beylikovalı öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin 572'inci yıl dönümü dolayısıyla Beylikova Ulu Camii'nde buluştu.

Gençlere 1453 ruhunu yaşatmak, fetih bilincini genç nesillere aktarmak ve milli-manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar, fetih konulu sohbetler ve gençlerin katılımıyla yapılan etkinliklerle birlikte anlamlı bir gün yaşandı. Programa katılan Beylikovalı gençler, İstanbul'un fethini gerçekleştiren ecdatlarına azim ve inancını örnek alarak, milli değerlere sahip çıkmanın ve birlik olmanın önemini de bir kez daha idrak etti. - ESKİŞEHİR