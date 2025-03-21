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Beylikova'da Down Sendromlu Bireyler İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Down sendromlu Emre Özdoğan'ı ağırlayarak farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte oyunlar oynandı ve kitap okuma yapıldı.

Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen farkındalık etkinliği kapsamında Down sendromlu Emre Özdoğan ağırlandı.

Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü, farkındalık buluşmaları çerçevesinde özel bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Down sendromlu Emre Özdoğan'ı ağırladı. Gençlik lideri ve Özdoğan'ın bir araya geldiği buluşmada, günün anlam ve önemine uygun olarak langırt, masa tenisi ve satranç gibi eğlenceli oyunlar oynandı. Etkinlikte ayrıca kitap okuma etkinliğiyle farkındalık kazandırılırken, çeşitli ikramlar ve hediyelerle Özdoğan'ın mutluluğuna ortak olundu.

Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya ve toplumdaki her bireyin eşit şekilde sosyalleşmesine katkıda bulunmaya devam etmeye yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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