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Besni Dumlupınar Ortaokulu, Yıldız Kız Masa Tenisinde İl Birincisi

Besni Dumlupınar Ortaokulu, Yıldız Kız Masa Tenisinde İl Birincisi
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Adıyaman'da düzenlenen Yıldız Kızlar Masa Tenisi İl Finalleri'nde birinci olan Besni Dumlupınar Ortaokulu, bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazandı. Okul, başarılarıyla dikkat çekti.

Adıyaman Besni Dumlupınar Ortaokulu, Yıldız Erkekler Masa Tenisi zaferinin ardından Yıldız Kız Masa Tenisi takımında da büyük bir başarıya imza attı.

Adıyaman genelinde düzenlenen Yıldız Kızlar Masa Tenisi İl Finalleri'nde birinci olan takım, bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında 25 okulun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda birinci Besni Dumlupınar Ortaokulu, ikinci Besni Kesmetepe Ortaokulu, dördüncü Besni Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu olarak dereceye girdi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Parlak'ın liderliğindeki sporcular ve ekip, özverili çalışmalarıyla Dumlupınar Ortaokulu'na çifte şampiyonluk kazandırdı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Beden Eğitimi Öğretmenleri Ali Parlak, Ercan Şanlı, Hilal Parlak ve Mehmet Çalışan'a, ayrıca GSİM Antrenörü Özlem Tüy'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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