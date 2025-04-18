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Besni'de Kaçak İçki Denetimi Gerçekleştirildi

Besni'de Kaçak İçki Denetimi Gerçekleştirildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, alkol satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kaçak içkiye rastlanmadı. Denetimlere İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde alkol satışı yapan iş yerlerine yönelik kaçak içki denetimi gerçekleştirdi.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde alkol satışı yapan iş yerlerine yönelik kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. Denetimlere İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Düzenlenen denetimlerde iş yerlerinde bulunan ürünler tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kaçak içkiye rastlanılmadı.

Benzer denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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